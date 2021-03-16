Tunceli Valisi: Orta risk grubundan yüksek risk grubuna girdiğimiz görülmektedir

Tunceli’deki vaka sayındaki artışın ardından Vali Mehmet Ali Özkan, valiliğin sosyal medya hesabından uyarı mesajı paylaştı.

Dikkat edilmezse kırmızı kategoriye geçileceği uyarısında bulunan Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı:

* Değerli hemşehrilerimiz, maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan yüksek risk grubuna girdiğimiz görülmektedir.

* Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır.

* Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, iş yerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır.

* Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz. Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim.

* Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım. DHA