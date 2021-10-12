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Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 11 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son dört günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK ve 1'i DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalandığını açıkladı.

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Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 11 terörist yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak jandarmaya teslim edildi” denildi. (DHA)

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