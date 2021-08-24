Üç gündür kayıp olan 15 yaşındaki Elif Akbaba bulundu

İstanbul Pendik'te ailesine "Anneanneme gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.

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İstanbul Pendik’te ailesiyle birlikte ikamet eden Buket Elif Akbaba (15), ailesine “Anneanneme gidiyorum” dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu. Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba’nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi. (İHA)

