Utku Çakırözer Meclis’ten seslendi: Eskişehir size ne yaptı?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM'de Eskişehir'in ölüm yollarından, tarifeli uçak seferlerine şehrin taleplerini ve iktidarın Eskişehir'e verdiği ama yerine getirmediği sözlerini gündeme getirdi. Çok sayıda ölümlü trafik kazası yaşanması nedeniyle Eskişehir'de ölüm yolu olarak anılan Kırka-Seyitgazi yolunu, Alpu yolunu gündeme getiren Çakırözer, çevre yolunun neden yapılmadığını sordu.

ÖLÜM YOLLARINDAN GEÇTİĞİMİZ SON BAYRAM OLSUN

“Bu bayram ölüm yollarından geçtiğimiz son bayram olsun!” diyen Çakırözer, “Bayram arifesindeyiz. Sevdiklerimize ulaşmak için kara yollarını kullanacağız ama Eskişehir’imizin ilçelerine, Alpu’ya, Mihalıççık’a, Sarıcakaya’ya, Mihalgazi’ye gidecek binlerce hemşehrimizin yüreği ağzında. Eskişehir ve Afyon üzerinden yine Antalya’ya gidecek on binlerce yurttaşımızı Seyitgazi-Kırka arasında korkulu anlar bekliyor. Çünkü bu yolların adı artık kara yolu değil, ölüm yoluna döndü. Bayramda yüz binlerce vatandaşımız Anadolu’nun dört bir yanından Marmara’ya, Trakya’ya, Eskişehir üzerinden gidiyor ama o yoğunluğu kaldıracak bir çevre yolumuz dahi yok. Neden yapılmadı diye soruyoruz? Ne çevre yolu, ne ölüm yolları anlı şanlı sözlere rağmen yatırım programına bile alınmış değil. Biz, bu Meclis'ten karayollarına 14 milyar lira bütçe veriyoruz, o bütçeden Eskişehir’e tek kuruş yok. Bu yollar yapılmalı, ölüm yollarından geçtiğimiz bu son bayram olmalı” şeklinde konuştu.

15 KATI İNSAN UÇUYOR, TEŞVİK VERMİYORSUNUZ

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı için de destek isteyen Çakırözer, “Bayramda Eskişehir’e gelmek isteyenler için havalimanımız var ama yurt içinden uçuş yok! Ne Trabzon’dan ne Van’dan ne İzmir’den uçuş yok. Yurt dışından Eskişehir’e talep patlaması var ama millî markamız Türk Hava Yolları, Eskişehir’e uçmaya zahmet bile etmiyor” dedi.

KIRKA ENTEGRE HASTANESİ NEREDE?

Çakırözer, Meclis'te Eskişehir'e verilen ama tutulmayan sözleri de hatırlattı. Kırka'ya 10 yataklı Kırka Entegre Hastanesi'nin yatırım programından çıkarıldığını dile getiren Çakırözer, “Tutulmayan sözler denilince işte, 31 Mart seçimleri öncesi Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’ne 10 yataklı entegre hastane sözü verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geldi, milletvekilimiz geldi, AKP başkan adayıyla, iktidar partisinin adayıyla tören yapıldı, vaat verildi. Hani nerede şimdi o hastane? Üzülerek söylüyorum ki yatırım programından çıkarılmış durumda!” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR SİZE NE YAPTI?

“Kurtuluşun kenti, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı Eskişehir size ne yaptı?” diye soran Çakırözer, şöyle konuştu:

“Kurtuluşun kenti, Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı Eskişehir size ne yaptı? Hangi suçu işledi de koskoca bir kente, 900 bin kişiye sırtınızı döndünüz, bu kadar cezalandırıyorsunuz? Ne yaptı bu şehir size? Bir tahminimiz var aslında: CHP'nin, Millet İttifakı’nın başarılı Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 5 dönemdir, 22 yıldır bu şehri yönetiyor, CHP’li başkanlar başarıyla halka hizmet veriyor. 60 yıl sonra vatandaş Seyitgazi’de, Alpu’da, Mihalıççık’ta size oy vermedi diye bu şehri cezalandırıyorsunuz. Ama bilin ki siz CHP ile Büyükerşen ile uğraşacağız derken AKP’lisiyle, CHP’lisiyle, MHP’lisi, İYİ Parti’lisi, HDP’lisiyle, genci yaşlısı, kadın erkeğiyle 900 bin Eskişehirliyi cezalandırıyorsunuz, bunun farkında bile değilsiniz. Buradan, tüm Eskişehirliler adına beklediğimiz hizmetler, atmadığınız adımlar, geri aldığınız haklarımız adına hepinize sesleniyorum.”