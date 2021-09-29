Uyuşturucu toptancılarına operasyon

İstanbul'da zehir tacirlerine karşı çalışma yapan polis ekipleri, sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere operasyon düzenledi. Baskında 6 şüpheli yakalanırken 52 kilo esrar, 123 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sokaklarda uyuşturucu satan şebekelere yönelik çalışma yapan narkotik polisi, torbacılara narkotik madde satan bazı şüphelileri belirledi. Yapılan araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için Eyüpsultan ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.

İlçe ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, dedektör köpek Gipsy kullanılarak arama yapıldı. Adreslerdeki aramalarda, 52 kilo 500 gram preslenmiş esrar, 123 bin 200 ecstasy hap, 4 kilo kokain, 1 pres makinesi, 1 para sayma makinesi, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.