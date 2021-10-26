Van’da 33 mülteci yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir araçta 11, Tuşba ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 22 olmak üzere, Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuzağaç Mahallesinde önceki gün saat 21.30 sıralarında yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta Afganistan uyruklu 11 kişiyi yakaladı, araç sürücüsü ve yanında bulunan S.A ve S.B. gözaltına aldı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan S.A ve S.B.’nin ifadeleri doğrultusunda JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tuşba ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. İş yeri sahipleri N.S.İ., U.S.E. ve A.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (DHA)

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