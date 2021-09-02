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Van’da gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kripto para üretiminde kullanıldığı ve 400 bin TL değerinde olduğu belirtilen, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Yayınlanma: 22:20 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
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Van’da gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Sibel Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet araştırmaları sonucu kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, kripto para üretiminde kullanıldığı ve 400 bin TL değerinde olduğu belirtilen, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 1 şüpheli gözaltına alınırken, cihazla 1 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 350 bin TL tutarında kripto para üretimi gerçekleştirildiği tespit edildi. DHA

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