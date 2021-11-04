Yolcu rahatsızlandı, uçak İstanbul’a acil iniş yaptı

Trabzon- Düsseldorf seferini yapan uçak, yolculardan Ziya Özer'in (79) rahatsızlanması üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş yaptı. Uçakta seyahat eden hemşire Şükran Bostanın ilk müdahalesini yaptığı Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Trabzon’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere, saat 10.45’te kalkan SunExpress Hava Yolları’na ait XQ0730 sefer sayılı uçakta seyahat eden Ziya Özer, rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes darlığı şikayeti olan yolcuya ilk müdahaleyi uçaktaki hemşire Şükran Bostan yaptı.

Tansiyon ve şekerini ölçtüğü yolcuyu oksijen cihazı ünitesine bağlayan Şükran, yanından ayrılmadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına acil iniş yapan uçaktaki Özer, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uçak, 1 saatlik rötarın ardından Düsseldorf’a hareket etti. (DHA)

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