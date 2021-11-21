Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına kamyon çarptı

İstanbul Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına kamyon çarptı. Anne kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıkarken, 5 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ş. idaresindeki kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve kızı kamyonun altından sürünerek çıktı.

Ancak 5 yaşındaki M.G. kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı minik kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.Ş. isimli şoför ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Ş., bugün adli makamlara sevk edildi. Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.