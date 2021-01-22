Bilgisayar oyunundan yarış pistlerine…

Esporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, 2021'e hızlı bir giriş yaptı. Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak, kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamlamaya hazırlanıyor. Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına direksiyon sallayarak önemli bir yarış deneyimi elde etmiş olacak.

İLK YARIŞ DUBAI’DE

F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi, Yas Marina’da ise üçer yarış düzenlenecek. Sezonu başarılı pilotlar Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayarak toplamda 15 tek koltuk araç yarışını geride bırakacak. Yarışlar, F3 Asya'nın “YouTube kanalından” canlı olarak izlenebilecek.

Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu'na da bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.