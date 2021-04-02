Fiyatlar artacak paniği otomotivde rekor getirdi

2021 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 59,7 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artarak 198.660 adet olarak gerçekleşti. 2021 yılı çeyreği tüm zamanların en iyi çeyreği olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 57,0 oranında artarak 156.464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 artarak 42.196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92,8, otomobil pazarı yüzde 91,4 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 oranında arttı.

2021 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mart ayına göre yüzde 92,8 artarak 96.428 adet oldu. 2021 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 artarak 76.357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 artarak 20.071 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,8 arttı.

NİSAN AYI DA MART GİBİ HAREKETLİ OLACAK

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu nisan ayı beklentisiyle alakalı olarak, “Nisan ayı satışlarını oldukça hareketli bekliyorum. Araç üretimlerinde mikroçip kıtlığından kaynaklı daralma olduğundan üretim rakamları azalıyor. Süveyş kanalının tıkanmasından kaynaklı oluşan farklı bir tedarik sıkıntısı da var. Bu yüzden nisan ayında da benzer bir hareketlilik bekliyorum.” dedi. Bilaloğlu mayıs ve haziran aylarındaki pazarla alakalı olarak ise, “Bu dönemi özellikle nisan ayında gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısındaki faiz kararı belirleyecek.” dedi.

Bu ışık doğrultusunda yılsonu satış adetleri ne olur sorusuna ise Bilaloğlu, “Pandemi etkisinden dolayı bu sorulara vereceğimiz cevaplar biraz karmaşık. Ancak ilk üç ayını sonucuna göre hesaplarsan yıl sonu 800 bin adedin üzerine çıkar ama bu karmaşık ortamda, bu kadar bilinmezin olduğu bir ortamda bu tahmini yapmak oldukça zor.” dedi.