Ford Otosan’dan üretime ara

Türkiye otomotiv endüstrisindeki en önemli firmalardan olan Ford Otosan, Yeniköy Fabrikası’nı önceden planlanan yatırımlara hazırlık için 4-18 Ocak tarihlerinde bakıma alıyor ve üretime ara veriyor.

Ford Otosan şirket KAP’a,;

“Kocaeli yerleşkemizde yer alan Yeniköy Fabrikamızda, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021’den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir.

Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerimizi etkilemeyecektir.” açıklamasında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM YAPMIŞLARDI

Ford Otosan, 2020 yılının son ayının başında, elektrikli Ford Transit ile birlikte Yeniköy Fabrikası’nda bu ve yeni araçlara batarya üretimi gerçekleştirecek yatırımı tanıtmıştı. Bu tesiste ilk etapta 15-16 bin adet batarya üretilmesi planlanıyor. Ayrıca fabrikanın 2022 yılında üretime geçmesi planlanıyor.