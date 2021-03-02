Şubat ayı otomotiv satışları 58 bin adedin üzerinde

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102.232 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 34,1 oranında artarak 80.107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51,0 artarak 22.125 adede ulaştı.

2021 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Şubat ayına göre yüzde 24,2 artarak 58.504 adet oldu. 2021 yılı Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44.749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 artarak 13.755 adet oldu.

EFSANE ŞUBAT…

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 arttı.