2.5 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek

Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Adanalı minik Eliz Mira Mert’in yaşam mücadelesinde zaman daralıyor. 2 yaşındaki kızının hayatta kalması için destek isteyen anne Yonca Mert, Dubai'deki Çocuk Hastanesi'nden gen tedavisi için teklif aldıklarını ancak yeterli parayı bulamadıklarını belirtti.

11 kilogramlık Eliz Mira'nın 13.5 kilograma ulaşmadan gen tedavisini alması gerektiğini yaşlı gözlerle anlatan anne Mert, “Eliz Mira, şayet 2.5 kilogram daha alırsa tedavi şansını kaybedecek” diye konuştu.

Kurumsal yerlerden bir destek göremediklerini ifade eden Yonca Mert, “Çevremizden küçük yardımlar aldık. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla yardım toplamaya çalışıyoruz ancak yeterli olmuyor. Şu ana kadar toplanması gereken miktarın ancak yüzde 27'sini toplayabildik. Ramazan ayındayız. Herkesten yardım bekliyoruz. Sesimizin duyulmasına ihtiyacımız var. Destek verenler bir çocuğun hayatını kurtarmış olacak” dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin de minik Eliz Mira ve ailesine destek verdi. SMA hastalarına SGK desteği verilmediğine dikkat çeken Dr. Şevkin, şunları söyledi: Çocuklarımız kaderiyle baş başa bırakılmamalı. 26 aylık Eliz Mira da tedavi için zamanla yarışan çocuklarımızdan biri. Eliz Mira'nın ve tüm SMA'lı çocuklarımızın hayatta kalmaları için gerek devletin gerekse vatandaşlarımızın destek vermesi büyük önem taşıyor.