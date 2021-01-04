‘Artık, coronaya bağlı inme vakalarımız var’

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye’de engellilik oranının yüzde 7-8 civarında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, coronaya bağlı inme vakaları ile ilgili, “Bir başka husus var ki bu da corona virüsünün yol açtığı engellilik… Virüse bağlı artık inme vakalarımız var. Bunun da tedavilerinde aktif olarak rol alıyoruz. Yoğun bakımdan bu şekilde aldığımız birçok hasta oluyor. Yani corona artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemini etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör. Ve bununla ilgili de bizim tedavi stratejileri geliştirmemiz gerekiyordu ki biz bunu burada başardık, aktif olarak bu yöntemlerimizi burada kullanıyoruz” dedi.

“YAVAŞ YAVAŞ HAREKETLERİNİ ARTIRMALARINI ÖNERİYORUZ”

Prof. Dr. Yaşar, Covid-19’un çok farklı bir hastalık olduğunu, bu hastalığa yakalananların immobilizasyonu ve istirahatinin çok önemli olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak destek verdiğimiz konu, yoğun bakım süreçlerinde hastaların kontrolü. ‘Rehabilitasyon programı’ demiyorum. Hastaların kontrolü ve entübasyondan ayrıldıktan sonra hafif hafif günlük yaşama dönüşlerinde destek programı ve bu hastalarımızın da evlerine giderken hareketlerini tamamlayabilmeleri için bir hareket programı vermek. ‘Pulmoner rehabilitasyon’ dediğimiz olay ise 6-8 hafta öncesinden başlamıyor. Bundan önceki yapacağımız her şey özellikle hastalığın aktif döneminde, aktif egzersiz uygulamaları bize negatif olarak dönebiliyor. Hastalarımızın hastaneden taburcu olduktan sonra veya Covid-19’u geçirdikten sonra yavaş yavaş 2-3 hafta sürede hareketlerini artırmalarını öneriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerini beklemiyoruz. Böyle bir beklenti içinde kendileri de olmasınlar. Bu yavaş yavaş geriye dönecek. Ayrıca burada düz zeminde de yürüyüş çok önemli oluyor.”

“YÜRÜYÜŞ ÖNERİYORUZ”

Prof. Dr. Yaşar, Covid-19 geçiren bireylerin rehabilitasyon süreçleri ile ilgili “Ağır pnömani geçirmiş ve hastanede yatmış hastaların hayata dönüş süreçlerinde mutlaka bizim önerilerimiz önemli oluyor. Çünkü burada hem hastalığın etkisi hem de kullanılan ilaçlara bağlı birçok kas-iskelet sistemi problemleri, hastalığın kendisine bağlı solunum problemleri ve bunun etkilerinin vücutta görülmesi için bir zamana ihtiyaç oluyor. Ondan dolayı hastalığın aktif döneminde mümkün olduğu kadar istirahat, hastalık geçirdikten sonra da yavaş yavaş performans artışı ve yürüyüş öneriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)