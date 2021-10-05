AstraZeneca’dan FDA’ya corona ilacı başvurusu

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden COVID-19'u önlemeye yönelik yeni bir tedavi ilacı için acil kullanım izni vermesini talep ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Şirket bugün yaptığı açıklamada, ilacın insanlarda herhangi bir COVID-19 semptomu geliştirme riskini yüzde 77 oranında azalttığını gösteren 5,000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen deneyin son aşama verilerini de paylaştı.

AstraZeneca, AZD7442 adı verilen bir antikor tedavisi olan tedavi yönteminin, COVID-19 aşıları karşısında yeterince güçlü bir bağışıklığa sahip olmayan kişilerin korunmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

AŞISI ONAY ALAMADI



Aşılar, hedef antikorlar ve enfeksiyonla savaşan hücrelerden oluşan bir cephane geliştirebilmek için aktif bir bağışıklık sistemine güvenirken, AZD7442, enfeksiyon durumunda virüsü kontrol altına almak için vücutta aylarca kalacak şekilde tasarlanmış laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.

AZD7442 ilacının ABD’den onay alması, yaygın olarak kullanılan COVID-19 aşısı henüz ABD’de onaylanmamış olan AstraZeneca için büyük bir kazanç olacak. AstraZeneca, ABD ve diğer hükümetlerle AZD7442 için tedarik anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.