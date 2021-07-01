Bakan Koca, bayrama kadar hedefin ne olduğunu açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 50 milyon doz aşının geçildiğini belirtti.

“BAYRAMA KADAR HEDEF YÜZDE 70”

“En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda” diyen Koca, bayrama kadar hedefin yüzde 70 olduğunu söyledi.

Koca, paylaşımında “Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım” mesajına yer verdi.

75 BİNİNCİ DOZUN YAPILIŞ ANI

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 75 bininci doz aşını yapılış anını, “Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım” notuyla paylaştı.

ERDOĞAN’DAN YERLİ AŞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun” demişti.

Erdoğan, “Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız” mesajını paylaşmıştı.

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