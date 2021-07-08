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Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 günde yapılan aşı sayısının 8 milyon dozu geçtiğini duyurdu.

Güncellenme: 12:26, 08/07/2021
HaberlerSağlık
Bakan Koca: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı Türkiye’de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında duyuruda bulundu.

Bakan Koca, “Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti. İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısı 4 milyon 330 bini geçti. Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri” ifadelerini kullandı.

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Corona Kütahya Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye Twitter
Yayınlanma Tarihi:12:00,