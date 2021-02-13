Bursa Tabip Odası: ‘Aşıla’ programı çöktü, iki gündür aşı yapılamıyor

Bursa Tabip Odası, ‘Aşıla’ isimli bilgisayar programının çöktüğünü, iki gündür aşılama yapılamadığını duyurdu.

Yeterli fiziki şartların sağlanamadığı, randevu alınmasında sıkıntılar yaşandığı, standartlara uymayan kişisel koruyucu malzemeler ile aşıların lojistiğinde yaşanan sıkıntıların dile getirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Son iki gündür ‘aşıla' isimli programın çökmesi nedeniyle aşılama yapılamıyor. 182’ye ulaşmak mümkün olmadı ve MHRS adlı randevu alma sistemi çöktü.

* Aile Sağlığı Merkezleri’nden (ASM) randevu almayı başarıp da aşı olmaya gelen insanlar ise programın çalışmamasından dolayı izdiham yaşadılar.

* Uzun bekleyişlere rağmen ‘AŞILA’ programının yanıt vermemesi nedeniyle hastalar evlerine yollandılar.

* Yoğun izdiham yetmezmiş gibi MHRS adlı randevu alma sistemi de çöktü Randevu için aranan ALO 182’ler cevap veremez oldu.

* Vatandaş ile sağlık çalışanı bu durumdan dolayı karşı karşıya getirildiler. Maalesef aşı için gelen vatandaşlar evlerine yollandılar. Sağlık çalışanları da bu durum nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadılar.

“GÜNLÜK RAKAMA BİR AYDA ULAŞILDI”

Sağlık Bakanlığı'nın günlük aşılama kapasitesini 1,5-2 milyon olarak duyurduğu hatırlatılan açıklamada söz konusu rakama 1 ayda ancak ulaşılabildiği de vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

* Aşıların daha gelmeden önceki dönemde ihtiyaca cevap verecek uygun programların hazırlanması gerekiyordu.

* İzdiham olmaması için ALO 182 randevu sisteminin isteklere yanıt verebilecek şekilde düzenlenmesi gerekiyordu. Her dört ASM’den birinde aile sağlığı çalışanı yoktu, her sekiz ASM’den birinde doktor yoktu. Bunların tamamlanması gerekiyordu.

* 70 yaş ve 80 yaş üzeri grupların MHRS üzerinden ve ALO 182 üzerinden randevu alırken bilişsel olarak çok zorlanacakları biliniyordu. Ama yeterli önlem alınmadığı görüldü, bu vatandaşlarımız randevu oluşturmakta çok sıkıntı yaşadılar.

İlginizi Çekebilir İlk adımı Oxford-AstraZeneca attı: Çocuklarda aşı denemesi başlıyor