CHP’li Emir: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gecikmenin hesabını vermek zorundadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, “120 milyon doz aşının (BioNTech) şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere, temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar 4 ayda 120 milyon aşı Türkiye’ye gelmiş olacak” açıklamasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Biontech aşılarının neden ilk tercih olmadığını ve yaklaşık 6 ay geciktiğini sorarak, meclisin bu konuyu soruşturması çağrısında bulundu.

Biontech aşısının Türkiye’ye getirilmeye başlanmasıyla ilgili CHP’li Emir, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın birbirini yalanlamayan hiçbir sözü yok. ‘Biontech aşısını niye almıyorsunuz?’ diye ısrarla sorduğumuzda ‘orta ve uzun vadeli yan etkilerini bilmiyoruz. Geleneksel aşı çok daha iyi’ demişti. Çünkü Sinovac ile çoktan anlaşmıştı. El altından hem de komisyoncular üzerinden anlaşmıştı” diye konuştu.

“SİZİ KİMLER YANILTTI?”

Bakan Koca’nın Biontech kurucu ortağı Uğur Şahin ile görüşmesini kamuoyuna paylaşarak aşı duyurusu yapmasına dikkat çeken Emir, şu ifadeleri kullandı:

* Kendisinin inandırıcı olmadığının farkında. Uğur Şahin ile basın toplantısı yapıyor. ‘Artık bu sefer inanırsınız 30 milyon dozun geleceğine’ diyor. Peki o zaman bizim Sayın Sağlık Bakanı’na sorma hakkımız yok mu?

* Şimdi siz Biontech aşısının orta ve uzun vadeli yan etkilerini hâlâ bilmiyorsunuz. O halde siz mi yanıldınız? Sizi kimler yanılttı? Hangi danışmanlar yanılttığı için Biontech aşısını siz aylarca kapıda beklediniz? Bu soruların hepsi ortadadır.

“SAĞLIK BAKANI HESAP VERMELİ”

Bakan Koca’nın daha önceki açıklamalarını gündeme getiren Emir, şöyle konuştu:

* ‘8 Ocak’ta 30 milyon doz anlaştık, 4,5 milyonu garanti 30 milyonu da geliyor’ diyen Sağlık Bakanı’nın ‘Mayıs ayının 21’inde 30 milyon doz gelecek’ demesinin arasında neredeyse 6 aylık bir süre var. 30 binin üzerinde kayıtlı ölüm var. Bu gecikmenin hesabını kim verecek? Bunu meclis mutlaka araştırmak zorundadır.

* Sağlık Bakanı’nın burada gelip bunun hesabını vermek zorunda olduğunu bilmesi lazım. Haziran ayında Biontech aşısı getirmek bir başarı değil. Başarı, bunu şubat ayında getirmekti.

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