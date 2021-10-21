Coronadan ölen öğretmenin bebeği sezaryenle alındı

Batman’ın Kozluk ilçesinde görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya, yakalandığı corona virüsü salgınına yenik düştü. Hamile olan Yeşilkaya’nın bebeği ise sezaryenle alındı.

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Kozluk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan fen bilimleri öğretmeni Ümmühani Yeşilkaya (33), eklem ağrıları ve solunum sıkıntısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan testte öğretmen Yeşilkaya'nın corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA SEZARYENLE DOĞUMA KARAR VERİLDİ

Hastanede tedavisine başlanan öğretmen Yeşilkaya, bir müddet bilinci kapalı şekilde yoğun bakım ünitesinde kaldı. Hamile olan öğretmen Yeşilkaya'nın durumunun gittikçe ağırlaşması üzerine doktorlar bebeğin kurtarılması için sezaryenle doğuma karar verdi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Doğum esnasında öğretmen Yeşilkaya hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmen Yeşilkaya'nın cenazesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi’nde bulunan Kitirli mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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