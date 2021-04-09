Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı çalışmaları kapsamında, Ankara Şehir Hastanesi’nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay ve Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel’den klinik hakkında bilgi alan Oktay, aşı depolama alanlarını, odaları ve kliniğin teknik imkanlarını inceledi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Fuat Oktay, merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu belirterek, şu an hazır olduğunu ve gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçeceğini söyledi.

Gönüllü olarak gelip, aşı yaptırmak isteyenlerin gerekli testler yapıldıktan sonra aşılanacağını kaydeden Oktay, “Bu merkezler dünya standartlarında sadece 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız daha var. Toplam 24 yataklı yapıyor yani burası dünya standartlarının çok çok üstünde olan bir merkez” dedi.

“FİİLİ OLARAK ÇALIŞILAN 18 AŞIMIZ VAR”

Aşı çalışmalarının da birçok noktada devam ettiğini kaydeden Oktay, “Bugün itibarıyla 18 tane fiili olarak çalışılan aşımız var. Bunların 7 tanesini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi insan uygulamalarına başlamış durumdadır. Çok daha yakın takibe aldık. Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış ve koronaya henüz yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz” diye konuştu.

Fuat Oktay, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ndeki aşı çalışmalarıyla ilgili de nisan ayının sonu itibarıyla geniş kitlelerde teste başlanacağını belirterek, bu aşının üretilmesiyle tüm dost ve kardeş ülkelerin erişiminin sağlanacağını söyledi.

“AMACIMIZ, YERLİ AŞININ İNSAN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK”

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastane bünyesinde oluşturulan Klinik Araştırma Merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Başhekim Surel, “Buradaki ana amacımız, öncelikle yerli ve milli aşı çalışmalarımızın insan çalışmalarını yürütmek. Daha sonraki süreçte de ülkemizdeki ilaç şirketlerinin yürüteceği ilaç moleküllerinin insan testlerini yapmak” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi’nde belirli aşamaya gelen aşı çalışmasının da burada test edileceğini kaydeden Başhekim Surel, “Şu anda aşı protokolü hazırlanıyor ve gönüllü havuzu oluşturuluyor. Daha sonra nazal aşı dahil insan çalışmalarına gelmiş aşı çalışmalarını inceleyeceğiz” dedi.

Genel olarak 18 ile 60 yaş aralığında, daha önce corona virüsü geçirmemiş ve aşı olmamış sağlıklı bireyler üzerinde incelemeler yapılacağını kaydeden Surel, “İnsanda uygulanmasında sakınca olmayan reperatların çalışmaları bunlar. Herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor. 2 haftada bir uyguladığımızda nasıl sonuç alıyoruz, 4 haftada bir uyguladığımızda daha iyi sonuç alır mıyız; bunları inceliyoruz. İnsan sağlığına zararlı olmadığı belgelenmiş, ‘Nasıl uygularsak daha iyi neticeler alırız’ diye çalışma konseptini inceliyoruz” diye konuştu. DHA