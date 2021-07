Delta Plus Varyantı: 6 soru 6 cevap!

Delta Plus Varyantı nedir?

Delta Plus Varyantı, k417n mutasyonuna uğramış bir virüstür. Delta Plus Varyantı’nın iki türlü alt grubu bulunmaktadır: AY.1 ve AY.2 grubu. Varyant içinde AY.1 en çok bilinen ve küresel olarak en yaygın olanıdır.

Delta Plus Varyantı nereden geldi?

Delta Plus Varyantı, ilk olarak 2021 Nisan ayında Hindistan’da tespit edildi. Delta Plus Varyant’ın birkaç ay içinde şu ülkelerde görülmeye başlandı: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Portekiz, Polonya, İsviçre, Rusya, Japonya, Nepal ve son olarak Türkiye.

Delta Plus Varyantı’nın diğer adı nedir?

Nepal Varyantı olarak da bilinen mutasyonun bu adı taşımasının sebebi: Nepal’den Japonya’ya giden 13 turistte tespit edilmesi. Bu mutasyon birçok ülkede görülse de, bilim insanları ilk olarak bu hastalığın nereden çıktığını bilmiyor.

Delta Plus Varyantı neden endişe yaratıyor?

İlk olarak bilim insanları Delta Varyantı’nıın aşılara karşı mücadelede zayıf olmasından ötürü insanlarda endişe ilk başta yoktu. Delta Plus’a dair endişeler sürüyor. Bu varyantta Güney Afrika’da tespit edilen beta varyantındaki mutasyon bulunuyor. Delta Plus Varyantı ile beta varyantı arasında bir bağ olması bu virüsün aşılara karşı dayanıklı olmasını doğuruyor. İki doz aşı olan insan vücudunda bu varyan çok etkisini göstermiyor. Ancak bu mutasyona karşı ne derece etkili olduğu henüz bilinmiyor.

Delta Plus Varyantı daha bulaşıcı mı?

Bu varyanta dair vaka sayıları dünya genelinde az olduğu için bilim insanları bu varyantın hızı ve yayılması ile ilgili net ve kapsayıcı bilgilere sahip değil. Ancak vakaların sadece belirli bölgelerde bulunması olumlu bir durum olarak dikkat çekiyor. Bu varyantın çok hızlı yayılma ihtimali şimdilik “düşük” olarak gözlemlendi. Türkiye’de 20 Temmuz’da Kurban Bayramı başlıyor. Ülke genelinde hareketlilk oldukça artacak. Bayrama kadar 18 yaş üstü vatandaşların %70’inin en az bir doz aşılanması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda hareket eden Sağlık Bakanlığı “ekstra hedef tedbir” olmayacağını açıkladı.

Delta Plus Varyantı’na karşı ne yapmalı?

Bilim dünyasında Delta Plus Varyantı’nın aşının etkinliğini azaltabileceğine dair görüşler söz konusu. Söz konusu olan bu bilgiye dair “net bir veri” yok. Her iki varyanttaki mutasyonlar virüsün bağışıklık sisteminden bir dereceye kadar kaçabileceğine dair sinyaller vermesi dikkat çekici. Dünya genelinde tek doz aşı olanlarında bir an önce “ikinci doz aşı” olması gerekiyor. Uzmanlar Delta Plus Varyantı ile ilgili net bir şey söyleyebilmek için biyolojik ve klinik bilgilere ihtiyaç olduğunu belirtiyor.