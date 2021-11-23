İngiltere’de AY.4.2 araştırması: Semptom az bulaşıcılık fazla

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Delta varyantının alt varyantı olan ‘AY.4.2'nin daha az semptom göstermesine karşın yüzde 10 daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgınında ortaya çıkan yeni varyantlar endişe yaratmaya devam ediyor.

Delta varyantının alt varyantı olduğu belirtilen ve 42 ülkeye yayılan ‘AY.4.2′ ile ilgili yeni araştırma sonuçları ortaya çıktı. Imperial College London’ın çalışmasında, ‘AY.4.2’nin Delta varyantına oranla daha az semptom gösterdiği belirlendi.

ÜÇTE İKİSİNDE GÖRÜLÜYOR



Uzmanlar, ‘AY.4.2′ teşhisi koyulan hastaların üçte ikisinde semptom ortaya çıktığını, Delta varyantında bu oranın dörtte üç olduğunu vurguladı. ‘AY.4.2’de en çok görülen semptomlar koku ve tat kaybı, ateş ile öksürük olarak öne çıktı.

Çalışmada, ‘AY.4.2’nin Delta varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu ve zaman içinde Birleşik Krallık’ta baskın hale geleceği savunuldu.

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