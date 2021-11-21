Kilo vermeyi engelleyen faktörler

Fazla kilolardan kurtulmak her zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor. Prof. Dr. Erbil, ‘Diyet yaptığınız halde ideal kiloya ulaşamıyorsanız bunun birçok nedeni olabilir’ uyarısı yaptı.

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ENDOKRİN Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2019 Türkiye Sağlık Araştırması' sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmada, kadınların yüzde 25'i obez, yüzde 30'u fazla kilolu olarak tespit edilirken, erkeklerde bu oranlar yüzde 17 ve yüzde 40 olarak belirlendi.

“Bu sayılara bakınca toplumun en az yarısının kilo verme çabası içinde olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır” diyen Erbil, zayıflamayı yavaşlatan nedenleri şöyle sıraladı:

Dinlenme metabolizma hızı: Vücudun istirahat halinde harcadığı kaloridir. Dinlenme metabolizma hızı erkeklerde daha fazladır.

Gıdaların ısı etkisi: Besinlerin sindirilirken harcanan kalori miktarıdır. Rafine olmayan besinler ile rafine gıdaların sindirimi farklıdır.

Cinsiyet: Kadınlarda yağ/kas oranı daha fazla olduğu için kilo verme süreci erkeklerden daha yavaştır.

Yaş: Yaşın ilerlemesi ve özellikle menopoz sonrası metabolizma çok yavaşlar. Alınacak kiloların büyük bölümü yağdır ve bu da ciddi bir dezavantajdır.

Gebelik: Gebelikte alınan fazla kilolar doğan çocuğun ileride obez olmasına yol açmaktadır.

Başlangıç noktası: Çok fazla kilosu olan kişinin kilo verme hızı daha fazla olacaktır. İki kilo fazlası olan bir kişinin bu kiloyu vermesi aylar sürebilir.

Uyku: Uyku sorunu olan kişilerin daha kilolu olduğu ve kilo verme aşamasında başarılı olmadığı araştırmalarla gösterilmiştir.

Hormonlar: Hipotiroidi, Cushing Sendromu, Polikistik Over gibi hormonal sorunlarda kilo verme hızını yavaşlatır.