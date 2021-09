Mersin Tabip Odası: Gebelerin Covıd-19 aşılarını bir an önce tamamlayın

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, gebelerin aşılanması konusunda kadın doğum uzmanlarının yeterince bilgilendirilmemesi nedeniyle hamilelerin aşı yaptırmamasının risklerini anlattı. Dr. Antmen, “Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz gebelerin Covıd-19 aşılarını bir an önce tamamlayın” çağrısında bulundu.

Salgın yönetiminde yanlış adımların atıldığını ifade eden Dr. Mehmet Antmen, günde 280 civarında insanın öldüğü ve her gün 20 bini aşkın vaka ile karşılaşıldığını ifade etti. Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Antmen, hamilelerin aşı konusunda uzmanlar tarafından yeterince bilgilendirilmemesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gerek Mersin’de gerekse de ülke genelinde Covid-19 aşısı yapılmamış gebeler hastalığı çok ağır geçiriyor ve her gün birkaç gebemizi kaybediyoruz ne yazık ki. Gebelerin aşılanması konusunda kadın doğum uzmanlarının da yeterince bilgilendirilmemesi sonucu gebeler aşıdan uzak duruyor ve bu hatayı da canlarıyla ödüyorlar. TTB, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) ve Halk Sağlık Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) yayınladığı güncel durum değerlendirmesine göre, gebelerin aşılanması bir an önce yapılmalı ve bunun için 3 aylık sürenin dolması bile beklenmemelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığına önemli bir görev düşüyor ve bu bilgilendirmenin çok yaygın olarak aile hekimlerine, kadın doğum uzmanlarına ve gebelere de ulaştırılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz gebelerin Covıd-19 aşılarını bir an önce tamamlayın.”