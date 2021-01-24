Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mutasyona uğramış virüs şüphesi… Numuneler Ankara’ya gönderildi

Tunceli'de, corona virüsü testi pozitif çıkan ve temaslılarıyla birlikte karantinaya alınan sağlık çalışanından alınan numuneler, mutasyona uğramış virüs şüphesiyle, Ankara'ya gönderildi. 

Güncellenme: 11:50, 24/01/2021
Haberler Sağlık
Mutasyona uğramış virüs şüphesi… Numuneler Ankara’ya gönderildi

Tunceli’de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde, corona virüsü testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı.

FOTO: DHA

Sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan corona virüsü türü olup, olmadığı ortaya çıkacak. (DHA)

İlginizi ÇekebilirTunceli'de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildiTunceli'de mutasyona uğramış ilk Covid-19 vakası tespit edildi