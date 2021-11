Pandemi tansiyonumuzu yükseltti

Salgın sürecinde insanların sağlık kontrollerini aksattığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, sinsi ilerleyen bu hastalıkla ilgili şunları söyledi...

Hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği vaktinde teşhis edilemediğinde sinsi sinsi ilerleyip başta kalp ve damarlar olmak üzere, böbrek, beyin, göz gibi önemli organlarımızda geri dönülmesi imkansız hasarlara yol açarak karşımıza çıkabiliyor. Oysa yüksek tansiyonu tespit etmek çok kolaydır. Bunu anlamak için tansiyonu ölçtürmek yeterli olacaktır. Birkaç ölçümde hep yüksek saptanan değerle karşılaşınca hipertansiyon hastalığından da söz etmek gerekir. Tabii bu teşhis bir kardiyolog tarafından konulacaktır.

Çocuklar ve gençlerde gözden kolay kaçıyor

Hipertansiyonun hep ileri yaş hastalığıymış gibi bir izlenim vardır. Ancak bu hastalık genç yaşlarda hatta çocuk denilecek yaşlarda da karşımıza çıkıyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, başta basınç hissi bazen de göğüste ya da sırtta ağrı şeklinde ama çoğu zaman da hiçbir belirti vermeden sinsi seyreden bu hastalık erişkinde bile kolayca gözden kaçabildiği gibi çocuk ve gençte hiç anlaşılamayabilir. Şikayetini doğru dürüst dile getiremeyen çocuk, yüksek tansiyonu olduğunun da farkına varamayacaktır. Gençlerde ise yine bu tür hastalıkları pek kondurmayarak olay organ hasarına gidene kadar anlamayabiliriz.

Yanlış beslenme kronik hastalıklara davetiye çıkarır

Birçok farklı hastalığın temelinde yatan yanlış beslenme burada da karşımıza çıkar. Üstelik pandemide eve kapanmak, bilgisayar ya da televizyon karşısından kalkmadan hazır ya da hazırlaması kolay gıdalara yönelmek, fast food türü gıdaları tüketmek bunu daha da artırdı. Stresteyiz diyerek daha çok karbonhidrat ve daha çok tatlı tüketir olduk. Bol tuzlu, katkı maddesi bol paketlenmiş gıdaları atıştırmalıkları biraz da can sıkıntısından bolca tükettik. Bunların hepsi önce fazla kilolara sonra da diabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara davetiye çıkardı ve çıkarmaya da devam ediyor.

Salgın süreci tanıyı geciktirdi

Pandemide insanlar sağlık kontrollerini aksattı. Kronik hastalığı olanlar dahi kontrollerini geciktirdi. Baş ağrısı gibi hafif şikayetleri olanlar bunu önemsemeyerek evde geçiştirmeye çalıştı. Çoğu zaman check up'ta tesadüfen tespit edilen yüksek tansiyon herhangi bir şikayet olmadan yapılan bu tür tetkiklerin de ertelenmesi nedeniyle saptanamadı.

Yürüyüş yapmayı alışkanlık edinin

Hareket etmek kemik, kas, eklem sağlığı, kan dolaşımı, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite gibi konularda hep önerdiğimiz, desteklediğimiz ve sağlıklı yaşamın bir vazgeçilmezi olduğu gibi yüksek tansiyon için de çok faydalıdır. Artık sokağa çıkma yasakları bitti. Kalabalık ve kapalı yerlerde bulunmak hâlâ bir risk unsuru olsa da hava şartlarına göre iyi giyinip dışarıda yürüyüş yapmak ve bunu her gün tekrarlayıp alışkanlık haline getirmek sağlıklı yaşama doğru da uygun adımlarla ilerlemek demektir.

Stres ve uykusuzluk daha da yükseltiyor

Pandeminin yarattığı stres hepimizi etkiliyor. Her gün bir uçak dolusu kadar insanın öldüğü haberini alıyoruz. Etrafımızda tanıdıklarımızdan hayatını kaybedenler oldu. Elbette sadece bu hastalık yüzünden her birimiz büyük bir stres altındayız. Bir de her insanın kendi hayatına özel yaşadığı stres de var. Bu stresin yarattığı uyku bozukluğu özellikle hipertansiyona meyilli kişilerde tansiyonun daha da yükselmesine yol açıyor.