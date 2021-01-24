Prof. Dr. Çete: Aşı önemli bir silah

AÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve AÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastalığı orta şiddetle geçirdiğini, çok şiddetli boğaz ağrısı ve kas ağrıları olduğunu söyledi. Corona virüsüne yakalandıktan sonra 4-5 gün içerisinde öksürük başladığını belirten Prof. Dr. Yıldıray Çete, vücudunda herhangi bir tutulumla karşılaşmadığını, ağrı kesicilerle tedaviye devam ettiğini anlattı.

“DUYGUSAL ANLAMDA FARKLILIK YAŞADIM”

Hastalara bakarken artık duygusal anlamda farklılıklar yaşadığını belirten Prof. Dr. Çete, Çünkü bir hekim olarak hastalığı bilmek var, bir de hekim olarak hasta olmak var. Bu duygusal olarak yaklaşımı biraz değiştirebiliyor. O insanların takip eden 4-5 günlük süreçteki yaşayacaklarını bizzat yaşamış biri olarak bakmaya başlıyorsunuz. Daha önemlisi duygusal olarak beklenti yaşayacaklarını hissedip o nedenle açıklayıcı bilgi veriyorsunuz. O nedenle değişen bu oldu” diye konuştu.

“PANDEMİ BİTMEDİ, KISITLAMALARA DEVAM ETMEKTE FAYDA VAR”

Son 10-15 gün içerisinde hastaneye başvuru yapan corona virüsü hasta sayısında azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çete, pandemi servisi ve Covid-19 yoğun bakımda boş yerler oluştuğunu açıkladı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Pandemi bitmedi onu unutmamakta fayda var. Hasta sayısı azaldı, servislerde ve yoğun bakımlarda boş yerlerimiz var doğru ama kısıtlamalardan vazgeçtiğimiz, kurallara uymadığımız anda bu sayı yine artacaktır. O yüzden kurallara uymak çok önemli. Kısıtlamalara devam etmekte fayda görüyorum” diye konuştu.

“BU YILIN İKİNCİ YARISI ESKİ NORMALE YAKIN YAŞAMA ŞANSIMIZ OLACAK”

Başta sağlık çalışanları, yaşlı bakım evleri ve riskli gruptaki vatandaşların aşılandığını anlatan Prof. Dr. Yıldıray Çete, AÜ’de 1000’den fazla kişinin aşılandığını, büyük oranda yan etki görülmediğini aktardı. Prof. Dr. Çete, “Toplumun her kesiminin kendilerine sıra geldiğinde belirlenen takvim çerçevesinde aşılanmasının, bu hastalığı yenmek için aşının önemli bir silah olduğunu düşünüyorum. Buna uyar, gerekli özeni gösterirsek bu yılın ikinci yarısı ve önümüzdeki yılı rahat, daha az kısıtlamalarla ve eski normalimize daha yakın yaşama şansımız olacaktır. O yüzden toplumun her kesiminin aşı olmasını öneriyorum” diye konuştu. (DHA)