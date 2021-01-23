Prof. Yalçın: Aşı toplumun büyük kesimini 6 ay içinde bağışık hale getirecek

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye’de 1 milyon 60 bin sağlık çalışanı olduğunu, ilk doz aşılarının ise 14 Ocak’ta yapılmaya başlandığını hatırlattı.

İkinci doz aşıların 28 gün sonrasında yapılacağını belirten Prof. Dr. Yalçın, yapılan aşıların çok fazla yan etkisi olmadığını vurgulayarak, inaktif bir aşı olması nedeniyle hafif hastalık belirtisi ortaya çıkardığını ve birkaç gün içerisinde de geçtiğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE’DE ETKİLİ BİR AŞI UYGULANIYOR”

İlk olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Toplumun diğer kesimlerini düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının hastalanma riski çok daha yüksek. 10 aylık sürece bakıldığında, 100 bin sağlık çalışanın hastalandığına dair veriler var. Bu nedenle öncelikli yerde olduklarını biliyoruz. Etkili bir aşı uygulanıyor. Bu aşının çok sorunlu bir aşı olduğunu da düşünmüyoruz” dedi.



“TOPLUMUN HIZLICA AŞI OLMASI PANDEMİYİ DURDURACAK EN ÖNEMLİ ETKEN”

Corona virüsü nedeniyle dünyada 80 milyonun üzerinde insanın hastalandığını, 2 milyonun üzerinde ise ölümle sonuçlandığını aktaran Prof. Dr. Yalçın, “Hızlı bir şekilde toplumların aşılanması böyle bir pandemiyi sonlandırabilecek en önemli husustur. Toplumun ciddi bir bölümünde bağışıklık sağlayarak bu etkinliği sağlayabiliriz. Aşı bunu durdurabilecek en önemli etken diye düşünüyorum. Bu aşıların 2 dozundan sonra ortalama iki hafta daha eklersek, 1 ila bir buçuk ay içinde insanlarda yeterli antikor düzeyi gelişecektir. Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi bir kesiminin bağışık hale geleceği ve dolayısıyla hastalığın hızının bir şekilde düşürülebileceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.



“AŞI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Aşının insanı koruduğunu ya da hastalığı en ağır şekilde geçirmesini engelleyen koruyucu bir madde olduğunu belirten Yalçın, “Aşı olmakla her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Temel koşullar yani maske, mesafe ve hijyen gibi hususları vurgulamak zorundayız. Aşı tek başına yeterli değil. Bu önlemleri sürdürmek gerekiyor. Mümkün olan en kısa süre içerisinde toplumun geniş bir kesimine bu aşıların uygulanmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Aşılamak bu hastalığı engelleyebilmek için en önemli unsur. Herkesin aşılanmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Corona virüsüne karşı beslenme rehberi