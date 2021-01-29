‘Sağlık çalışanları aşılanıyor’ diyoruz ama…

Türkiye hızlı bir şekilde sağlık çalışanlarını aşılamayı tamamladı. Toplu aşılama geçmişi olması ve kamu sağlık sisteminin tecrübesi sürecin çabuk atlatılmasına neden oldu. Günlük aşılama sayısı 100 binin üzerine çıktı. Daha sonra aşılama 90 yaş, 80 yaş, ve 75 yaş üstü gruba kadar indi.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bu haftaki bir köşe yazısında sağlık çalışanlarının aşılanma sürecinde de bazı problemlerin göze çarptığını kaleme almıştı. Saymaz köşesinde şu ifadeleri kullanmıştı: Elimde Bartın Devlet Hastanesi’nin raporu var. Rapora göre hastanedeki 743 personelden 490’ı aşılanmış. Yani, yüzde 65’i. Uzman tabiplerin yüzde 87’si, tabiplerin yüzde 85’i, eczacıların yüzde 72’si aşılanırken; bu oran ebeler ve sağlık memurlarında yüzde 64’te, hemşirelerde yüzde 61’de, sağlık teknikerlerinde yüzde 56’da, sağlık teknisyenlerinde yüzde 44’te kalıyor. Kuşkusuz, içlerinde Covid-19’a yakalandığı için aşılanmayanlar var. Ancak doktorlara göre asıl neden, güvensizlik.

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‘YÜZDE 90 BİLE YETERLİ DEĞİL’

Sözcü Türkiye'nin dört bir yanındaki tabip odaları ile konuşarak sağlık çalışanlarının aşılanma sürecini araştırdı. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, Eskişehir'de (26 Ocak) 18 bin 250 aşılanma görüldüğünü bunun 14,500'ünün sağlık personeli olduğunu belirterek yaklaşık 3 bin personelin aşılanmadığını söyledi.

Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun sağlık çalışanlarının yüzde 90'ının aşılandığını ifade ederken, Türk Tabipleri Birliği(TBB) Elazığ Başkanı Özcan Uçar illerinde sağlık çalışanlarının yeteri kadar aşılanmadığını, yüzde 90 oranının bile düşük olduğunu aktarıyor.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞIYA KARŞI TEREDDÜTÜ YOK’

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin illerinde sağlık çalışanlarının aşıya karşı bir tereddütü olmadığı görüşünde. Şahin, Antalya'nın en çok aşı yapılan 4. il olduğunu söylerken bakanlığın isteyince verileri şeffaf bir şekilde paylaşabildiğine dikkat çekerek, “Bakan hastalık grubunda yapmadığı bir şeyi yaptı, il il aşılama oranlarını verdi. ‘Demek ki verilebiliyormuş' dedik biz. Ama aşının yan etkileri ya da görülen aksaklıklar konusunda da daha şeffaf olunabilir. Sağlık çalışanları açısında çok sıkıntı olmadığı izlenimi içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK NADİR KENDİ TERCİHİ İLE AŞI OLMAYANLAR OLDU’

Sağlık çalışanlarında genel olarak aşılanmama gibi bir izlenim göze çarpmazken Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Ekici, “Hamile olan sağlık çalışanları, çok yakın tarihte covid geçirdiyse veya yakın bir zamanda ciddi bir rahatsızlık, ameliyat geçirenler ya da corona virüsü tedavisi görenler aşılanmadı. Büyük çoğunluğu tıbbi gerekçelerle aşı olmayanlarla birlikte çok nadir olmakla birlikte şahsi tercihi aşı olmak istemeyen, aşı reddinde bulunanlar da aşılanmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Kibar Yaşar Güven yardımcı sağlık personeli ve temizlik görevlisi, şoför gibi diğer personellerden az sayıda kişinin de değişik gerekçelerle (hastalığı geçirmiş olma ya da geçirdiğini düşünme, aşı güvenliği ve yan etkilerinden çekinme vb) aşılanmamış olabileceği düşünülüyor.

ELAZIĞ’DA SON DURUM

Türk Tabipleri Birliği(TBB) Elazığ Başkanı Özcan Uçar sağlık çalışanlarının aşılanmama gerekçeleri arasında aşı karşıtlığı, hastalığı geçirmiş olmak, kısırlık yaptığını düşünmek, aşı ile hastalanmaktan korkmak gibi sebeplerin yer aldığını söylüyor.

‘KOMPLO TEORİLERİNE İNANANLAR DA VAR’

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin aşılanma süreciin şeffaf yönetilmediğini aktararak vatandaşa farklı aşıların sunulamamasının sağlık çalışanları arasında da aşı tereddütüne sebep olmuş olabileceğini aktarıyor. Şahin, “RNA aşısına ulaşmak isteyenler var. Sosyal medyada dolaşan komplo teorilerine inanan kesimimizde azda olsa var. Ama şimdi mutantlarla ilgili haberlerde vatandaşın olmayabilir ama sağlık çalışanlarının kafasını karıştırmaya başladı” değerlendirmesinde bulunuyor.

HEKİMLER DİĞER PERSONELE ÖRNEK OLDU

Samsun Tabipler Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun'un verdiği bilgilere göre hekimlerin aşıya rağbet göstermesi diğer sağlık personeline de örnek oldu ve aşıya karşı duyulan şüpheleri ortadan kaldırdı.

Türk Tabipleri Birliği(TBB) Elazığ Başkanı Özcan Uçar ise bölgesi adına yaptığı tespite göre hastane personelinin hekimlere göre daha düşük oranda aşılandığını ifade ediyor.

ʻʻ Aşı olmak istemeyen aşı reddinde bulunan bir sağlık çalışanı ile karşılaşmadım. Aşı karşıtlığı yerine sağlık gerekçeleriyle aşılanmayanlar olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda sağlık çalışanımız aşılandı, hatta aşı olduğumuz için neredeyse halay çekecektik. Gerçekten sevinerek ve mutlu olarak aşılarımızı vurulduk. Aşı karşıtlığıyla ilgili bir durum gözlemlemedik. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici

Sağlık çalışanları daha önceden Covid 19 hastalığını atlattığı için vücutlarında antikor var. Tabip odası başkanlarına ‘Bu aşı olmamaları için bir sebep olabilir mi?' diye sorduk. Ekici'ye göre çok ağır covid geçirip ilaç kullananlar aşı olmadı çünkü ilaç onlara şimdilik etki etmiyor.

ANTİKOR TARAMASI TESTİ YOK

Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven ise Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak antikor taraması yapmadığını söylüyor.

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin ise aşılama stratejisinde sağlık personelinin antikor taramasının da yapılması gerektiğini aktarıyor. Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın yüksek antikor seviyesine sahip olan personelin aşı yaptırmayabileceği yönünde bir tutumu olduğunu fakat daha sonra herkese aşı olması yönünde çağrı yaptığını söyledi. Şahin, “Risk gruplarını kontrol edebileceği gibi aşı konusunda daha şeffaf yönetime ihtiyaç vardı, herhalde bu tür tereddütlerin olmaması için” değerlendirmesinde bulundu.

Kemal ATLAN İsmail AKDUMAN İsmail AKIN Evren DEMİRDAŞ

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