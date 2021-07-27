Sağlıkta istifa yağmuru başladı

Sağlık Bakanlığı, salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artacağını öngörüsüyle 2020 mart ayı içerisinde bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladı. Sağlık sektörünün sekteye uğramaması adına atılan bu adım, 1 Temmuz 2021'de başlayan normalleşmeye kadar devam etti.

Normalleşme süreci ile birlikte istifa yasağının kalmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Manisa'da hekimler il veya ilçe sağlık müdürlüklerine istifa dilekçelerini vermeye başladı. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, istifalardaki en büyük etkenin salgın döneminde sağlık çalışanlarının psikolojilerinin bozulması ve ekonomik sıkıntı olduğunu açıkladı.

50 HEKİM İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

Normalleşme sürecinin ardından istifa sürecinin yeni olmasına rağmen hekimlerin yoğun bir şekilde istifa dilekçelerini vermeye başladığını söyleyen Duran, son bir ay içerisinde Manisa genelinde 50 hekimin istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

Çalıştığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 2 hekimin istifa ettiğini ve kendisinin de istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen Duran, “Salgın boyunca hekimler ciddi anlamda travma ve sıkıntılar yaşadı ve halen yaşamaya devam ediyor. Hekimler şimdi hem ekonomik yönden hem de psikolojik yönden ciddi sorunlar yaşıyor. Çalışma motivasyonu kalmadı. Salgının başladığı günden bu zamana kadar sağlık çalışanları kendi için bir toparlanma fırsatı bulamadı. Kendimize zaman ayıramadık. Ciddi anlamda tükenmişlik yaşıyoruz. Manisa'da son bir ayda 50 hekim istifa etmek için dilekçesi verdi. Ben bile istifa etmeyi düşünüyorum. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

EKONOMİK SIKINTI CİDDİ BOYUTLARDA

İstifa etmek isteyen sağlık çalışanlarının en büyük nedenlerinden birisinin de ekonomik sıkıntı olduğuna dikkat çeken Duran, ek ödemelerde adaletsizlik yaşandığını ve devlet hastanelerinin şuanda zarar ettiğini söyledi. Duran, ek ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

* Ocak-Şubat-Mart aylarında ek ödeme yapılmadı. Nisan-Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında bir ek ödeme çıkardı. Ek ödemeler ise hastane yönetiminin insiyatifine bağlı olarak sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Bu ek ödemelerde de adaletsizliklerin olduğu söyledi.

* Şimdi Ağustos ve daha sonra ek ödemelerin olacağını düşünmüyorum. Çünkü hastanelerin gelirleri çok azaldı. Muhtemel önümüzdeki bir sene ek ödemenin olacağını sanmıyorum. Şehir Hastanelerine gerekli yardımlar yapılırken, hasta garantisine göre ödemeler verilirken, devlet hastanelerinde böyle bir durum yok. Maddi bir destek yok. Gelir sağlayıcı bir çalışma yok. Devlet hastaneleri şuanda zarar ediyor ve çoğu zararına çalışıyor.

* Durum böyle olunca ek ödemelerde sıkıntı yaşayan sağlık çalışanları ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşamaya başladı. Bahsettiğimiz ek ödeme, hekimlerin kazançlarının yarısı, hatta daha fazlası gibi bir şey. Alınan maaş çok yetersiz.

* Devletin verdiği ek ödemelerle telafi ediliyordu. Ama bu süreç hem fazla çalışma, hem riskli çalışma hem de daha az ücret sürecini gösterdi. Dolayısıyla ciddi anlamda istifalar, özel sektöre kayma söz konusu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİ DUYULMAZSA İSTİFA YAĞMURUNA HAZIR OLSUNLAR”

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran, sağlık çalışanlarını hem çalışma koşullarını hem de ekonomik sorunları düzeltilmediği takdirde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde sağlık sektöründeki istifaların önüne geçilmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Yaşanan istifaların planlı olmadığını ve bu nedenle önümüzdeki süreçte sağlık sektöründe hekim konusunda ciddi sıkıntılarının yaşanabileceğinin altını çizen Duran şöyle konuştu:

* Hem iş yükü ağır, hem para yok, hem riskli bir zamanda görev yapıyoruz ve sonra bizden fedakarlık bekliyorlar. Hekimlerin artık fedakarlık yapacağı zamanı kalmadı. Eğer hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu konuda bir şey yapmazsa önümüzdeki aylarda hastanelerde görev yapacak hekim sıkıntısı yaşanabilir.

* Zaten şu anda salgında 4'üncü dalga ile karşı karşıyayız. İstifalar planlı istifalar olsa yerine atamalar olacaktır. Ancak beklenen istifalar olmadığı için atamam da hemen olmaz.

* Zaten genel bir hekim açığı var. Özellikle kamu alanında bu çok bariz belli. Eğer sağlık çalışanlarının sesini duymazlarsa önümüzdeki süreçte istifa yağmuruna hazır olsunlar.”