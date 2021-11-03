Sinema salonları ve tiyatrolarda yeni dönem

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi corona tedbirleri kapsamında 36’ncı kez bir araya gelerek sinema ve tiyatrolara ilişkin yeni kararlar aldı. Buna göre salonlardaki kapasite sınırlaması kaldırıldı, aşıları tam olmayanların girişte PCR testini göstermeleri zorunluluğu getirildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında 36'ncı kez toplanarak sinema ve tiyatrolara ilişkin yeni kararlar aldı.

Buna göre sinema ve tiyatro salonlarında ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesi kararı alındı.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Ayrıca hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan kişilerin sinema ve tiyatro salonları girişinde negatif PCR testini ibra etmeleri zorunluluğu getirildi.Yapılan yazılı açıklamada kurallara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacağı duyuruldu.

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