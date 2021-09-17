Uzun Covid ile ilgili umut veren açıklama: Beklendiği gibi değilmiş

Bilim insanları corona virüsünün semptomlarının aylar boyunca sürmesi durumuyla ilgili bir araştırma yaptı. Uzmanlar araştırmalarında çocuk ve ergenleri mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünün haftalar ve aylar boyunca semptomlarını yaşamalarına verilen “Uzun Covid-19” ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Avustralya’da yapıldı.

Yaklaşık 10 aydır ortada olan Delta varyantının çocuk ve ergenlerde uzun Covid-19’a ne ölçüde sebebiyet verdiğinin incelendiği araştırma Avustralya’daki Murdoch Çocuk Araştırmaları Enstitüsü (MCRI) tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmada çocuklar arasında uzun Covid-19’un 12 haftayı çok nadiren geçtiği belirtilirken, çocuklarda daha önceden tahmin edildiği gibi uzun Covid-19’un ağır geçirilmediği duyuruldu. Yetkililer, “Daha önce yapılan araştırmalarda belirli bir yaşa göre veri yoktu. Fakat yapılan araştırmada daha önce yapılan incelemelerin aksine çocuklarda uzun corona virüsünün daha hafif geçtiğini ve hatta bazen semptom göstermeden geçtiğini ortaya koydu” açıklamasını yaptı.

BAŞ AĞRISI VE HALSİZLİK VAR

Öte yandan aynı araştırmada obezite, kronik böbrek rahatsızlığı ya da kalp-damar sorunu ile birlikte bağışıklık hastalığı olan çocuk ve gençlerde Covid-19’un 25 kat daha ağır geçme riski olduğunun da altı çizildi. MCRI’da görevli Profesör Nigel Curtis, “Şu anki araştırmada daha sağlıklı veriler kullanabildik. Kronik hastalığı olan çocukların hastalığı daha ağır geçirme oranı yüzde 5.1’ken rahatsızlığı olmayan çocuklarda ise bu oran yüzde 0.2 seviyelerinde” dedi.

Araştırmada 14 ülkeden verilerin analiz edildiği ve toplam 19.426 çocuk ve ergenin mercek altına alındığı belirtildi. Yetkililer “uzun Covid-19″un dört ile 12 hafta arasında sürdüğünü de aktardı. Öte yandan semptomlar arasında genelde baş ağrısı, halsizlik, uyku problemi, konsantrasyon kaybı ve karın ağrısı gibi sorunlar olduğu da vurgulandı.

Araştırma, saygın tıp dergisi Paediatric Infectious Disease Journal’da yayınlandı.

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