Yoğun bakımdan ‘aşı’ çağrısı yaptı: ‘Bana bir şey olmaz’ demesinler

Eskişehir’de 49 yaşında yoğun bakımda corona virüsü yenmek için tedavisi süren Köksal Üney, aşı olmayan gençlere çağrıda bulunarak, “Ben gencim bana bir şey olmaz demesinler. Gençlerde yoğun bakıma düşüyor. Bir an önce aşı olması lazım” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kış aylarının gelmesiyle corona virüsün bulaşma riski arttı. Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirecek vatandaşlar corona virüs ile burun buruna geliyor.

Özellikle gençlerin taşıyıcı olması ve hastalıkla ilgili bir bulgu bulunmaması karşıda bulunan vatandaşlara bulaştırma riskini arttırıyor. Vatandaşın maske ve mesafeye özellikle kapalı alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini uyaran uzmanlar, aşının önemini bir kez daha vurguladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde corona virüsü yenmek için mücadele eden 49 yaşındaki Köksal Güney, yaşadığı zor günler sonrasında herkesin dikkatli olmasını istedi.

“AŞI OLMAYANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM”

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Üney, aşı olun çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Maske, mesafe ve hijyene lütfen dikkat edelim. Sadece kendimiz açısından değil; büyüklerimiz, kronik rahatsızlığı olanlar ve toplum için bunu yapmamız gerekiyor. Gençler şu anda bunun tam bilincinde değiller. Onları bilinçli olmaya davet ediyorum.

‘Ben gencim, bana bir şey olmaz' demesin hiç kimse. Gençler de buralara düşüyor. İnsanların bir an önce aşı olması lazım. Ben aşı olmayanları şaşkınlıkla izliyorum.”

“GENÇLER ETKİLENMESE DE ÇEVRELERİNDEKİ YAŞLI VE RİSKLİ GRUBA BULAŞTIRABİLİYORLAR”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, gençlerin aşı olmasının ve kapalı ortamlarda maske ve mesafeye dikkat etmesinin önemli olduğunu ifade etti. Yelken, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Salgın hala devam ediyor, bu iş bitmedi. Gençlerde her ne kadar yoğun bakıma yansımasa da servise gelen aşısız ve genç hastaların olduğunu biliyoruz. Kış aylarının gelmesi açık havadaki gezintileri kapalı ortamlara çekti. Kapalı alanda enfeksiyonun yayılımı daha hızlı olacağı için gençler bulgu olmaksızın, enfekte oluyorlar ve taşıyıcılar.

Dolayısıyla kapalı alanlarda bu gençler daha hızlı enfeksiyon yayılımına neden oluyorlar. Kendileri çok etkilenmeseler de yaşlı ve riskli grubu hızla enfekte ediyorlar. Gençler arasında aşının az yapılıyor olması veya aşıya olan tepki nedeniyle bu salgını hala kontrol edemiyoruz. Aşı şu anda virüs için en önemli önlemlerden birisi. Maske ve mesafede de gevşeme olduğunu görüyoruz.

Gençler özellikle maske ve mesafeye dikkat etmeksizin geziyorlar. Salgın bitene kadar biraz daha sabredip, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlere aşınızı olun, maske ve mesafeye son derece dikkat edin demek istiyorum.” İHA