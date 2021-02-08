2020’nin en çok aranan haber sitesi: SÖZCÜ

Türkiye’nin en çok satan gazetesi ve en büyük bağımsız haber sitesi SÖZCÜ, 2020 Google arama trendlerinde açık ara en çok aranan haber sitesi oldu.

2006 yılından beri en çok sorgulanan kelimelerin, hangi coğrafyada, ne sıklıkla arandığına dair trendlerini sunan, Google’ın popüler arama trendleri servisi Trendler’e göre 2020 yılında Türkiye’de en çok aranan haber sitesi markası açık ara SÖZCÜ oldu.

Google Trendler’e göre 2020 yılında Türkiye’de en çok aranan gazete haber sitelerinin arama trendi şöyle:

SÖZCÜ’nün en çok aranan haber sitesi markası olması 2020’ye özgü değil. Son 5 yılda istikrarlı yükselişini sürdüren SÖZCÜ, 2019’da liderliğe oturduğu günden bugüne kadar, Google Trendler’in en popüler haber sitesi markası olmayı sürdürüyor.