5 SORU 5 CEVAP | Nedir bu Clubhouse? Yazmak yerine konuşmayı mı özledik?

1) Clubhouse nedir?

Son günlerde sosyal medyada her an bu uygulamaya rastlamak mümkün. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk da, Galatasaraylı Ryan Babel de kullanıyor. Yazılı yerine sesli iletişimi yeniden gündeme getiren Clubhouse’ta kullanıcılar sohbet odalarına girerek karşılıklı olarak birbirlerine ses kaydı gönderiyor. Sohbet odalarının hepsinin bir konusu var. Sohbet odalarının kurucuları aynı zamanda moderatör oluyor. Bir moderatör sohbet odasındaki kullanıcılara konuşma izni veriyor. Konuşmak isteyen kişi izin talebi gönderiyor. Uygulama takma isimler ile takılmanıza izin vermiyor. Aynı zamanda ses kayıtlarında taciz, nefret suçu ve dezenformasyon yapmak yasak.

SES KAYITLARIMIZ GÜVENDE Mİ? İletişimin gizliliğine gelecek olursak Clubhouse herhangi bir şikayet gelmemesi durumunda ses kayıtlarının silindiğini söylüyor. Bir konuşma 'spam'lenirse ses kaydı Clubhouse tarafından dinleniyor ve duruma göre kullanıcıya bir yaptırımı oluyor.

Clubhouse Paul Davison ve Ronan Seth tarafından geçen yıl kuruldu. Uygulamanın şu anki değeri 1 milyar dolara ulaştı.

Peki neden kısa zamanda bu kadar ilgi gördü? Clubhouse’a gösterilen ilgi sesli iletişimin geleceği hakkında bize ne söylüyor. İletişim Profesörü Nurdoğan Rigel ve iletişim araştırmacısı Yalçın Arı sozcu.com.tr okurları için yanıtladı.

2) İnsanlar, Clubhouse’da yazılı iletişim yerine sesli iletişime geçtiler ve bu durum büyük ilgi gördü. Sizce bunun sebebi sözlü iletişime olan özlem mi?

Profesör Nurdoğan Rigel: Kesinlikle. Aynı zamanda dilin gelişimi anlamında aşırı susmak, aşırı yalnız kalmak, 10 parmaktan ve 200 kelimeden oluşan bir iletişim biçimimiz vardı. Bu uygulama bireylere kendilerini sözel anlamda geliştirme fırsatı da tanıdı aynı zamanda.

Yalçın Arı: Evet, bu özlem olabilir. İnsanlar yazmayı beceremiyor ama konuşuyor. Nedeni de şu ana kadar ki sosyal ağların çoğunda yazı ön plandaydı. Youtube vardı ama aynı anda sohbet edebilmek teknik olarak zordu. Bu uygulama ilk kez yapıldı ve insanlar aynı anda bir radyo programı yapar gibi ya da aynı anda bir DJ gibi kendilerini hissettiler. Bu uygulamada aynı zamanda hiyerarşi yok, ast üst ilişkisi yok. Bunların da insanları çektiğini düşünüyorum.

3) Sizce insanlar, Clubhouse’a pandemi döneminde neden bu kadar ilgi gösteriyorlar?

Profesör Nurdoğan Rigel: Çünkü, insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Şehirler büyük ama mekanlar küçük olunca insanlar ister istemez dijital çarelere yöneliyor. Uygulamanın olumlu özelliği ise, sadece sese dayalı olması. Eğer görüntülü olsaydı, insanlar sadece görüntülerine odaklanır ve ne yazdıklarını önemsemezlerdi. En azından burada sesin sıcaklığı var.

Yalçın Arı: Yaklaşık bir yıldır insanlar evlerindeler ve kalabalık bir ortama giremediler, kendilerini ifade edemiyorlar, konuştukları kişi sayısı çok az. Böyle bir uygulamaya bu kadar ilgi göstermelerinin temelinde yalnızlık yatıyor. Zoom var ama insanlar onu iş amaçlı kullanıyor, online olmak önceden planlaşmak vs. gerekiyor. Clubhousede ise, uygulamayı indirdikten sonra hiç tanımadığın insanların arasına giriyorsun, istediğin sohbet odasına gidip kendini anlatabiliyorsun.

4) Clubhouse anlık iletişimde hangi boşluğu doldurdu, gelip geçici bir uygulama mı yoksa bu veya benzerlerinin kalıcı olmasını bekler misiniz?

Yalçın Arı: Ben bu uygulamanın kalıcı olacağını düşünüyorum. ABD'de de uygulamada geçenlerde Elon Musk'ın konuşması sırasında ciddi bir yığılma oldu. Uygulamanın en önemli özelliği kullanıcı dostu olması. Orada ünlü birisi olmak zorunda değilsiniz, entelektüel biri ya da yazar biri olmak zorunda değilsiniz. Sıradan insanların kendilerini ifade edebilecekleri bir uygulama.

5) Clubhouse’a olan ilgiyi, son yıllarda Türkiye'de podcast dinleme alışkanlığının artmasıyla değerlendirebilir miyiz?

Profesör Nurdoğan Rigel: Birbirini besleyen platformlar olduğunu söyleyebilirim. Ses, insan zihnini çalıştırır ve hayal etmeyi güçlendirir. Aynı zamanda günümüz insanı kendi kendine kalmak, gün içinde yaptıklarından uzaklaşmak ve kendinden kaçmak istiyor bu uygulama da o anlamda onları kurtaracaktır.



Yalçın Arı: Podcast dinleme alışkanlığı ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Podcast geleneksel bir uygulama. Televizyonda konuk almak gibi ama bunu internet ortamında yapıyorsunuz. Clubhouse ise, yüzlerce insanı eşit seviyede tutuyor. Çok daha canlı, etkileşimli ve her an sürprizlere açık. Tabi, kalabalıklar içerisine girmek istemeyenler için podcast dinlemek devam edecektir.