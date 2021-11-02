Amazon, ilk internet uydularını gelecek yıl fırlatacak

Uzaydan internet sağlamak isteyen Amazon, Project Kuiper hizmeti için ilk iki prototip uyduyu 2022'nin sonlarına doğru fırlatıyor.

Sozcu.com.tr

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Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2022’nin sonlarında şirketin interneti uzaydan ışınlayacak bir geniş bant hizmeti olan Project Kuiper için ilk uyduları fırlatacağını söyledi.

İlk lansmanlar, Amazon’un uydu tasarımında ve fırlatma prosedürlerinde ince ayar yapmasına yardımcı olacak. Project Kuiper’in teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Rajeev Badyal yaptığı açıklamada, “Yörüngede testin yerini hiçbir şey tutamaz ve bu kadar zorlu bir ortamda çalışmanın karmaşıklığı ve riski göz önüne alındığında çok şey öğrenmeyi umuyoruz” dedi.

Amazon, uyduları düşük Dünya yörüngesine fırlatmak için roket girişimi ABL Space Systems ile anlaştı. Amazon, Project Kuiper takımyıldızının sonunda 3.236 uydudan oluşacağını söyledi.

Project Kuiper, Starlink ve OneWeb gibi uydu internet sağlayıcıları, mevcut altyapının yetersiz hizmet verdiği yerlere yüksek hızlı internet sağlamayı amaçlıyor. Teorik olarak, müşteriler Dünya’nın herhangi bir yerinden uydu internete bağlanabilir.

ELON MUSK’I TAKİP EDİYOR

Bezos’un girişimi Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in faaliyetlerini takip ediyor. Yaklaşık 2.000 Starlink uydusu zaten Dünya’nın yörüngesinde dönüyor ve hizmetin binlerce beta testçisi var. Hatta SpaceX, 500.000’den fazla kişinin Starlink için sipariş verdiğini veya para yatırdığını söyledi.

Musk ve Jeff Bezos’un rekabeti diğer uzay girişimlerine de uzanıyor. 2021’in başlarında, Bezos’un roket şirketi Blue Origin, NASA astronotlarını Ay’a gönderme teklifini SpaceX’e karşı kaybetti.

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