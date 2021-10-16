Apple, cinsiyetçiliği ve ırkçılığı ortaya çıkaran çalışanını kovdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'da cinsiyetçi, ayrımcı ve ırkçı duruşu ifşa eden #AppleToo (Apple da) hareketini başlatan Janneke Parrish işten çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Özellikle sanat ve eğlence dünyasında erkeklerin kadınlara uyguladığı cinsel istismar ve taciz hareketi olarak bilinen #MeToo hareketi (Ben de) teknoloji endüstrisine de sıçradı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’da çalışan ve şirket içerisindeki ayrımcı, ırkçı ve cinsiyetçi tutumu ifşa eden #AppleToo (Apple da) hareketini başlatan Janneke Parrish’in görevine son verildi.

Apple’ın harita uygulamasında program müdürü olarak çalışan Parrish’in işten çıkarıldığı duyuruldu. Apple’da 5 yıl çalışan Parrish, “İş bilgisayarımda kişisel belgeler ve programlar olduğu için işten çıkarıldığımı söylediler fakat aslında #AppleToo hareketine öncülük ettiğim için işten çıkarıldım” dedi.

APPLE: POZİTİF İŞ YERİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

İngiliz The Guardian’a konuşan Parrish, “Çok sesim çıkıyordu ve kamuya her şeyi anlatıyordum. İsmimi ve yüzümü bu hareketin önünde görünür kılmaktan hiç korkmadım. Bana misilleme yapmak için işten çıkardılar” ifadesini kullandı. Parrish, “Bizde bir gizlilik ve şirkete sadakat kültürü var. Ortaya çıkıp ifşa yapmak tamamen sadakatsizlik olarak görülüyor. Açıklama yaptığım andan beri Apple’ın saldıracağını tahmin ediyordum” dedi.

Apple ise konuyla ilgili olarak, “Biz her zaman pozitif ve herkesi kapsayan bir iş yeri oluşturmaya çalışıyoruz. Bu iddiaları inceliyoruz fakat bu olayla ilgili olan çalışanların durumunu kamuoyu ile paylaşmıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ağustos ayında Parrish’in de olduğu bir grup Apple çalışanı şirket yönetimini eleştirmiş ve yaşadıkları sistematik ayrımcılığı kamuoyuna duyurmuştu.

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