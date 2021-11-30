Bilim dünyasından yeni araştırma: Himalayalar, 2 milyar yıl önceki patlamayla oluştu

Yeni bir çalışma, iki milyar yıl önce okyanus yaşamında meydana gelen bir patlamanın, ikonik Himalayalar da dahil olmak üzere Dünya'daki dağların oluşmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Aberdeen Üniversitesi’ndeki bilim insanlarına göre; Dünya atmosferinin ve sığ okyanusun oksijen miktarında ilk kez bir artış yaşadığı bir zaman dilimi olan Büyük Oksidasyon Olayı, yaklaşık 2,3 milyar yıl önce meydana geldi, bu da okyanuslara oksijen saldı ve büyük miktarda siyanobakteri oluşturdu. Plankton öldükten sonra, karbon bakımından zengin kalıntıları okyanus tabanına düştü ve doğal bir yağlayıcı görevi gören grafite dönüştü.

Araştırmayı yöneten Profesör John Parnell, yaptığı açıklamada, “Dağlar, manzaranın önemli bir parçası, ancak büyük dağ zincirleri, yaklaşık iki milyar yıl önce, Dünya tarihinin yalnızca yarısında oluştu.”

Dağ oluşumu genellikle tektonik plakaların çarpışması ve devasa kaya levhalarının gökyüzüne doğru itilmesine neden olmasıyla ilişkilendirilirken, çalışma planktonun doğal yapıları yaratmada kilit bir oyuncu olduğunu belirtiyor.

Parnell konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:, “Araştırmamız, Dünya’nın dağ sıralarını oluşturan kabuk kalınlaşmasında çok önemli bir rol oynayan okyanustaki karbon bolluğunu ortaya çıkarıyor. Kanıtları, eski dağların köklerinin ve onları oluşturmaya yardımcı olan kaygan grafitin hâlâ bulunabildiği İskoçya’nın kuzeybatısında, Harris, Tiree ve Gairloch gibi yerlerde görebiliriz.”

Parnell, yaptıkalrı araştırmanın sonunda Dünya ile biyosferinin daha önce anlaşılmayan şekillerde yakından bağlantılı olduğunu kanıtladığını da sözlerine ekledi.

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