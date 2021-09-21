Çarpıcı yorum: Facebook, gazeteciliği devirmek istiyor

Dünyanın en köklü gazetecilik kurumlarından Nieman Gazetecilik Vakfı, Facebook'un son dönemde medya ve haberciliğe karşı olumsuz bakışını gözler önüne seren kapsamlı bir analiz hazırladı. Analizde, "Facebook, haberciliği devirmek istiyor" denildi.

Sozcu.com.tr

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1938 yılında Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan ve dünyanın en saygın gazetecilik kurumlarından biri olan Nieman Gazetecilik Vakfı, son dönemde medyayı baltalamaya çalışan ve habercilerin emeğini kullanmaya çalışan Facebook ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Joshua Benton imzalı analizde, “Facebook, gazeteciliği devirmek isterken, kullanıcıları da aynı şeyi yapıyor” başlığı atıldı. Analizde, “Facebook’un son yıllarda haber işine “keşke hiç girmeseydik” dediği çok açık. Elbette haber akışında bazı linklerin tıklanması güzel bir şey ama çok insan o linklere tıklamıyor. Haber akışındaki postların sadece yüzde 12.9’una tıklanıyor. Büyük bir kısmı spor ve eğlence haberleri olan linklerin ise oranı yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde” yorumu yapıldı.

“FACEBOOK’TA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR”

Facebook’un platform üzerinde, sahte haber, yabancı ülke propagandası, Covid-19 yalanları, Nazi mesajları ve siyasi tartışmalarla da uğraştığını hatırlatan uzmanlar, Facebook’un en iyi içeriklerin yanı sıra en kötü içeriklere de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Makalede Pew Araştırma Merkezi’nin son sonuçlarına yer veren analizde ABD’de son dönemde sosyal medya üzerinden tüketilen haber içeriklerinde bir düşüş olduğu görülüyor. 2020’den beri birçok sosyal medya platformunda haber içeriklerine ilginin düştüğü görülürken özellikle Facebook ve TikTok’ta bu oranın çok daha düşük olduğu kaydedildi.

Facebook’tan haber okuyanlar bir yılda yüzde 7 düşerek yüzde 47 seviyesine gelirken haber için en çok kullanılan platformun Twitter olduğu belirtildi. Facebook’un kitlesinin daha büyük olduğunun hatırlatıldığı makalede ise, “Facebook’un kullanıcıları daha fazla olduğu için son bir yıl içerisinde Facebook diğer platformlara göre çok daha fazla kullanıcı kaybetti. Facebook kullanıcıları, Twitter ve Reddit’teki gibi haber odaklı içeriklerle ilgilenmiyorlar” yorumu yapıldı.

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