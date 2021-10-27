Çin’in yeni uydusu Shijian 21 ABD’yi panikletti: Diğer uyduları yok edecek

Çin'in uzaya fırlattığı Shijian 21 uydusu ABD'yi panikletti. ABD'li yetkililer Shijian 21'in diğer uyduları yok etmek için bir silah olarak kullanılacağını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Dünya corona virüsüyle mücadelesine devam ederken, ABD ve Çin gibi süper güçler arasındaki silahlanma yarışı hız kesmiyor.

Nükleer denemelere hız veren iki ülkeden Çin, bu kez tartışma yaratan bir uyduyu yörüngeye fırlattı. Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March 3B adlı fırlatma aracıyla uzaya gönderilen Shijian 21 uydusu başarılı bir şekilde ulaştı.

‘ENKAZ TOPLAYACAK’



Daily Star’ın haberine göre Çinli yetkililer söz konusu uydunun uzay enkazını toplama ve imha etmeye yönelik bir teknolojiyi test edeceğini duyurdu. Ancak ABD’li yetkililer aynı şekilde düşünmüyor.

Gazete, Çin’in attığı son adımın Washington yönetimini rahatsız ettiğini, ABD’li yetkililerin Shijian 21’in gelecekte diğer uyduları yok edebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını iddia ettiğini yazdı.