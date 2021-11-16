Covid vakalarını çalışanlarına bildirmeyen Amazon’a 500 bin dolar para cezası

Amazon, eyalet başsavcısının şirketin çalışanları ve sağlık yetkililerini yeni Covid-19 vakaları hakkında yeterli şekilde bilgilendirmediğini söylemesinin ardından 500.000 dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Amazon, Kaliforniya’da yaklaşık 150.000 kişiyi istihdam ediyor ve bunların çoğu, siparişlerin paketlendiği ve gönderildiği geniş depolarda bulunuyor. Pandemi döneminde de Seattle merkezli perakendecinin iş yerlerindeki yeni corona virüsü vakalarını bir gün içinde çalışanlarına bildirmesini gerektiriyor.

Ancak Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta verdiği demeçte, “Şirket, hisse senedi fiyatının iki katına çıkmasıyla birlikte patlayan ve tarihi satışların keyfini çıkarırken, Amazon depo çalışanlarını ve yerel sağlık kuruluşlarını Covid vaka sayıları konusunda yeterince bilgilendiremedi ve çoğu zaman onları virüsün yayılmasını etkili bir şekilde izleyemez hale getirdi” dedi.

KENDİLERİNİ KORUMAK İSTEYENLERE ENGEL OLDU

Bonta sözlerine şunları ekledi: “Bu, birçok çalışanı anlaşılır bir şekilde dehşete düşürdü. Kendilerini ve sevdiklerini korumak için test yaptırmak, evde kalmak, kendilerini karantinaya almak gibi bilinçli kararlar almalarını engelledi.”

Bonta, kararın ABD’de türünün ilk örneği olduğunu ve geçen yıl yürürlüğe giren bir eyalet bilgi edinme hakkı yasasına uygun olduğunu söyledi.

Pandemi sırasında kaç Amazon çalışanının iş yerinde virüse maruz kaldığı bilinmiyor. Ekim 2020’de şirket, ön saflardaki ABD çalışanlarının yaklaşık 20.000’inin testlerinin pozitif çıktığını veya enfekte olduklarının varsayıldığını açıkladı. Yalnızca Kaliforniya’da geçerli olan karar, şirketin virüs bildirimlerinin başsavcılık tarafından bir yıl boyunca izlenmesine izin vermesini ve eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını uygulamak için gidecek yarım milyon dolarlık anlaşmayı ödemesini gerektiriyor.

California’nın “bilme hakkı” yasası, işverenlerin iş yerlerindeki crona virüsü vakalarını çalışanlarına bilgilendirmesini, işçilere pandemi ile ilgili korumalar, faydalar, dezenfeksiyon ve güvenlik planları hakkında bilgi vermesini ve vakaları yerel sağlık kurumlarına bildirmesini gerektiriyor.

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