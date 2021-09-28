Daha akıllı bilgisayar çipleri için beyni kopyalayıp yapıştıracaklar

Samsung ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları daha akıllı bilgisayar çipleri oluşturmak için insan beynini bir bilgisayar çipine kopyalayıp yapıştırmak istiyor.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları son zamanlarda doğadan ilham alan çipler tasarlamaya odaklanarak, beyni tersine mühendislik ile kopyalamaya çalışıyorlar. Bu, tam bir nöromorfik çipin kabaca 100 trilyon hafıza gerektireceği anlamına geliyor ve insan beyni yaklaşık 100 milyar nörona ve bin kat daha fazla sinaptik bağlantıya sahip olduğu için bu fikrin gerçeğe dönüşme olasılığı oldukça düşük olabilir.

Bu nedenle böyle bir çip oluşturmak son derece zor olsa da araştırmacılar, yapay zekâ ve yarı iletken teknolojisi ile sınırların zorlanabileceğini düşünüyorlar.

Samsung ve Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları da daha akıllı bilgisayar çipleri oluşturmaya yönelik yeni yaklaşımlarını açıkladılar: Beyni bir bellek ağına kopyalayıp yapıştırmak.

Araştırmacıların benimsedikleri vizyonun özü; gelişmiş sinirbilim araçlarını kullanarak bir memeli nöron ağının işlevsel sinaptik bağlantı haritasını kopyalamak ve ardından bu haritayı yüksek yoğunluklu üç boyutlu anılar ağına yapıştırmak.

Araştırmacılar bu yöntemle hafıza çiplerinin beynin; düşük güç, kolay öğrenme, adaptasyon ve hatta özerklik ve biliş özelliklerine daha iyi yaklaşmasını sağlayabileceğini iddia ediyorlar.

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