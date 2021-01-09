Dailymotion Türkiye’ye temsilci atadı

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “TikTok'tan sonra Dailymotion'dan da güzel haber geldi” ifadeleriyle video paylaşım sitesi Dailymotion'ın Türkiye’ye temsilci atadığını duyurdu.

“VATANDAŞLARIMIZ OLUMSUZLUKLARDA MUHATAP BULABİLECEK”

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Sayan, şunları belirtti:

* Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye'de temsilci atadı.

* Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!

* Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek.

* Taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler.

TİKTOK DA TEMSİLCİ ATAYACAK

Sayan, dün sosyal medya ağı TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıklamıştı. Sayan, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” demişti.