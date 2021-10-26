Darknet operasyonu: 150 kişi gözaltına alındı

Avrupa ve ABD'nin ortak operasyonu ile birlikte uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanlar gözaltına alındı. İnternetin karanlık bölgesi olarak da bilinen "darknet"i kullananlara yönelik operasyonda 26.7 milyon euroluk kripto para ve 234 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Avrupalı yetkililer “darknet” adı verilen internetin en karanlık ve takip edilmesi güç bölümlerinde silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara baskın düzenledi.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde Europol’ün desteğiyle gerçekleşen eşzamanlı operasyonlarda en az 150 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. KRO-NRCV, baskında 26.7 milyon euro değerinde kripto para ve nakit ele geçirildiğini aktarırken 234 kilogram uyuşturucunun da bulunduğu belirtildi.

Europol’de operasyonlardan sorumlu yönetici direktör yardımcısı olarak görev yapan Jean-Philippe Lecouffe, “Bu operasyon bize, bir yerde saklandığını sanan suçlulara bile erişebildiğimizi gösteriyor” dedi.

Gözaltına alınan arasında 65 ABD, 47 Almanya, 24 İngiltere vatandaşı olduğu açıklanırken Hollanda, Fransa, İsviçre ve Bulgaristan’dan da suçluların yakalandığı belirtildi.

Normal arama motorları ve platformlardan çok daha derinde olan ve erişilmesi güç olan Darnket’teki e-ticaret sitelerinde kaçak mal, silah, uyuşturucu satışı gerçekleştiriliyor ve yapısı gereği satıcı ve alıcının tespit edilmesinin çok güç olduğu biliniyor.

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