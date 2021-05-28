Dijital oyunlar ve sosyal medya çocukların okul başarılarını etkiliyor

Çin’de, yaklaşık 10.000 ortaokul çağındaki çocuktan elde edilen veriler kullanılarak yürütülen çalışma; eğlence amaçlı teknoloji kullanımının birçok çocuk için aşırı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar “aşırı teknoloji kullanımı”nı hafta içi bir saatten, hafta sonları ise dört saatten fazla video oyunu ve sosyal medya platformlarında vakit geçirme olarak tanımladılar. Verilere göre 1 ve 4 saatlik zaman dilimlerini geçiren çocukların notlarında düşüşler yaşandığı gözlemlendi.

Araştırmaya göre; erkekler, eğlence için etkileşimli teknolojiyi daha fazla kullanırken, okul bağlılığı seviyeleri de çok daha düşük çıktı.

ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE KULLANIMIN YARARI BİLE VAR

Araştırma ekibinden Vivien Anthony yaptığı açıklamada, “Etkileşimli teknoloji, çocukların eğitime erişimini ve başarısını desteklemek için oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. COVID-19 salgını sırasında uzaktan öğrenmeyi kolaylaştırmak için teknoloji çok önemliydi. Ancak aynı zamanda, özellikle eğlence amaçlı aşırı teknoloji kullanımının, öğrenme etkinliklerine harcanan zamanı azaltarak çocukların eğitimini olumsuz etkileyebileceğine dair artan bir endişe var” dedi.

Anthony, eğitim için teknolojinin önemini belirtirken, çocukların eğlence ve eğitim arasında kolaylıkla geçiş yapabildiklerini de hatırlattı: “İnterneti entegre eden bir öğrenme ortamında, öğretmenlerin veya yetişkinlerin bilgisi olmadan çocukların eğitim ve eğlence platformları arasında geçiş yapması son derece kolay.”

Ancak çalışma, çocukların bu eğlenceden tamamen mahrum bırakılması gerektiğini de söylemiyor. Hatta araştırmacılar, oyun oynayabilen ve sosyal medyayı ölçülü bir şekilde kullanabilen çocukların okula daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ve bilişsel gelişimlerini artırmış olduklarını belirtiyor.

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