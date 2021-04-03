Dinozorları öldüren asteroit yağmuru, Amazon yağmur ormanlarının doğmasına neden oldu

Panama’daki Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Mónica Carvalho, ekip olarak çarpma öncesi ve sonrasına ait 50.000’den fazla fosil polen kaydını ve 6.000’den fazla yaprak fosili incelediklerini belirtirken elde ettikleri bulguları, Science dergisine özetledi:

“Asteroit çarpmadan önce kozalaklı ve eğrelti otlarının hâkim olduğu bitkiler de görülürken, yıkıcı etkinin ardından bitki çeşitliliği kabaca %45 oranında azalıyor. Özellikle nesli tükenenler arasında tohumlu bitkiler yer alıyor. Sonraki altı milyon yıl içinde de ormanlar toparlanırken, çiçekli bitkiler egemen oluyor.

Bu geçişin bir sonucu olarak tropikal ormanların yapısı da değişiyor. Geç Kretase Dönemi’nde, dinozorlar hala canlıyken, ormanları oluşturan ağaçlar geniş aralıklıydı. Üst kısımlar üst üste binmiyor ve orman tabanında açık güneşli alanlar bulunuyordu. Ancak çarpma sonrası ormanlar, yere çok daha az ışığın ulaşmasına izin veren kalın bir saçak geliştirdi.”

Araştırma ekibi; dinozor çağının seyrek, kozalaklı zengin tropikal ormanlarının yerini, bugünün çok renkli çiçeklerinden ve orkidelerinden oluşan yağmur ormanlarına nasıl bıraktığına ise üç farklı açıklama getiriyor:

Birincisi, dinozorlar ormanın alt seviyelerinde büyüyen bitkileri besleyerek ve onları çiğneyerek ormanın çok yoğun büyümesini engelledi ve nesilleri yok olunca yapı değişim göstermeye başladı. Başka bir ihtimale göre, darbeden kaynaklanan külün tropik bölgeler boyunca toprakları zenginleştirerek daha hızlı büyüyen çiçekli bitkilere avantaj sağladığı yönünde. Getirilen bir başka açıklama ise; kozalaklı ağaç türlerinin yok olmasıyla çiçekli bitkilerin yönetimi ele geçirdiği yönünde.

Ekip, bu fikirlerin birbirini dışlamadığını ve hepsinin bugün gördüğümüz sonuca katkıda bulunabileceğini söylüyor.