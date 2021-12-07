Elon Musk duyurdu: 2022’de insanlara beyin çipleri yerleştirilebilecek

Ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu beyin-çipi geliştiren Neuralink isimli şirket 2022'de beyin çiplerini insanlara yerleştirmeye başlamayı umduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde adı elektrikli araç markası Tesla ve kripto para ve Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink isimli şirketten dikkat çekici bir hamle geldi.

Elon Musk, beyin arayüzü teknolojisi şirketi Neuralink’in mikroçiplerini gelecek yıl insanlara yerleştirmeye başlamayı umduklarını söyledi.

2016 yılında Musk tarafından ortaklaşa kurulan Neuralink, aynı anda beyin aktivitesini kaydedip uyarmak için insanların beyinlerine implante edilecek bir çip geliştiriyor. Çipin, ciddi omurilik yaralanmaları ve nörolojik bozuklukların tedavisi gibi tıbbi uygulamalara sahip olması amaçlanıyor.

GELECEK YIL FDA ONAYI BEKLENİYOR

Pazartesi günü The Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi’nde canlı yayınlanan bir röportajda Musk’a Neuralink’in 2022’deki planları soruldu.

Musk, “Neuralink maymunlarda iyi çalışıyor ve aslında çok fazla test yapıyoruz ve çok güvenli ve güvenilir olduğunu ve Neuralink cihazının güvenli bir şekilde çıkarılabileceğini teyit ediyoruz” dedi. Musk, bunun “tetraplejikler, kuadriplejikler” gibi ciddi omurilik yaralanmaları olan insanlarda kullanılabileceğini belirtirken, gelecek yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı almayı umduklarını da vurguladı.

MUSK, GELECEK YIL İÇİN TARİH VERDİ

Musk, Neuralink’in “cihazı yerleştirme standartlarının FDA’nın gerektirdiğinden çok daha yüksek olduğunu” söyledi. Musk, önümüzdeki sene çiplerin insanlara yerleştirilmeye başlanacağını umduklarını açıkladı.

Neuralink daha önce de dikkat çekici bir video paylaşmıştı.

Neuralink'in paylaştığı videoda şirketin Pager adını verdiği bir maymun ellerini kullanmadan bilgisayar oyunu oynuyor. Uzun yıllardır farklı platformlarda oynanan Pong isimli oyunu ellerini kullanmadan ve zihin gücüyle oynayan maymunun görüntüleri paylaşım rekoru kırdı.

Makak maymununun beynine yerleştirilen çip aracılığıyla bu oyunu oynadığı belirtildi. Bir süredir primatlar üzerinde deneyler yapan Neuralink ilk kez bu denemelerin sonuçlarını video olarak paylaşmış oldu.

Yapay zekaya sahip mikroçipler geliştirerek bunu insanların beyinlerine yerleştirmeyi hedefleyen Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada bu sayede felç geçirmiş kişilere yardım edeceğini söylemişti. 2019 yılında Musk, bir maymunun beyin gücüyle bir bilgisayarı kontrol edebildiğini dile getirmiş fakat bu konuyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmamıştı.

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