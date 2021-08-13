Elon Musk, Jeff Bezos ile alay etti

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile milyarder rakibi Jeff Bezos arasındaki atışma sürüyor. Elon Musk, son paylaşımında, Bezos’un uzay şirketi Blue Origin'in son yaptığı yatırımlarla alay ederek, "Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkılabilseydi şu anda Bezos, Plüton'da olurdu" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en zengin isimleri Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki atışma yeniden alevlendi. On yılı aşkın süre önce, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Ay'a iniş misyonu Artemis kapsamında, Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin yerine SpaceX'e 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamasının ardından başlayan çekişme bugün Musk’ın sözleriyle bir daha alevlendi.

SpaceX, NASA astronotlarının 2024 yılında Ay görevi kapsamında kullanmak üzere Starhip uzay gemisini geliştirmekle görevli. Blue Origin, NASA’nın alternatif arazi araçları geliştirmek için iki firmaya ödeme yapmasını umuyordu, ancak finansman kesintileri, uzay ajansının sadece SpaceX ile devam etmesine neden oldu.

Blue Origin'in NASA’yı ‘kale direklerini son dakikada taşımakla’ suçlayan bu çağrı, yetkililer tarafından reddedildi.

Bu olayın ardından Musk, Bezos’un hareketine öfkelenirken, Twitter hesabından “’Lobicilik ve avukatlarla yörüngüyle çıkılabilseydi, Bezos şimdi Plüton’da olurdu” paylaşımını yaptı.

İlginizi Çekebilir Elon Musk, NASA'ya daha ucuz uzay giysileri yapmayı teklif ediyor